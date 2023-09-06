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16:43, 6 сентября 2023Мир

В ЕС назвали приоритетную тему на саммите G20

Украинский конфликт будет приоритетной темой для ЕС на саммите G20
СюжетСаммит G20

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Украинский конфликт и вопросы, связанные с ним, будут приоритетом для Евросоюза (ЕС) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Индии, заявил журналистам представитель ЕС. Его слова приводит ТАСС.

При этом необходимо учитывать контекст и время проведения саммита, так как Индия воздержалась при голосовании по некоторым резолюциям Совбеза ООН по ситуации на Украине. Кроме того, в стране будут проходить выборы, отметил он.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что Европейский союз попробует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Россию вместо президента представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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