В Конгрессе США опровергли заявления о сделке с Байденом по Украине

Спикер Палаты представителей Маккарти опроверг заявления о сделке по Украине

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти опроверг заявления о наличии секретной сделки с президентом США Джо Байденом по Украине. Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

«С президентом Байденом не существует никакой дополнительной сделки. Я не разговаривал с президентом уже несколько месяцев», — рассказал политик.

Таким образом, он опроверг заявления конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца, предположившего, что спикер мог заключить сепаратную договоренность с Байденом по поддержке Украины.

Ранее Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины. Он призвал республиканцев выполнять соглашение, под которым может подразумеваться договоренность о принятии Конгрессом отдельного законопроекта о помощи Украине в обход ее включения в проект бюджета на следующий год.