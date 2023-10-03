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11:47, 3 октября 2023Мир

В Конгрессе США опровергли заявления о сделке с Байденом по Украине

Спикер Палаты представителей Маккарти опроверг заявления о сделке по Украине
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти опроверг заявления о наличии секретной сделки с президентом США Джо Байденом по Украине. Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

«С президентом Байденом не существует никакой дополнительной сделки. Я не разговаривал с президентом уже несколько месяцев», — рассказал политик.

Таким образом, он опроверг заявления конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца, предположившего, что спикер мог заключить сепаратную договоренность с Байденом по поддержке Украины.

Ранее Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины. Он призвал республиканцев выполнять соглашение, под которым может подразумеваться договоренность о принятии Конгрессом отдельного законопроекта о помощи Украине в обход ее включения в проект бюджета на следующий год.

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    Максим Габриелян
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