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02:25, 4 октября 2023Мир

Свергнувший Маккарти конгрессмен Гетц отказался занимать его место

Свергнувший Маккарти конгрессмен Гетц заявил, что не стремится занять его место
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заявил, что не стремится занять его пост. Об этом пишет РИА Новости.

Политик ответил на вопрос, претендует ли он на вакансию. «Абсолютно нет. У меня нет такого желания», — отказался он занимать место.

Во вторник, 3 октября, Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что за его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, а против — 210. Временным спикером Палаты представителей Конгресса США станет Патрик Макгенри.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти от должности.

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    Марина Совина
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