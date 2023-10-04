Назван временный спикер Палаты представителей США

Временным спикером Палаты представителей Конгресса США станет Патрик Макгенри

Временным спикером Палаты представителей Конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, пишет РИА Новости со ссылкой на законодательный орган.

Как уточнили в ведомстве, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер. Занимавший ранее эту должность Кевина Маккарти назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. До этого член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти от должности.