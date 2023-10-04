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00:49, 4 октября 2023Мир

Назван временный спикер Палаты представителей США

Временным спикером Палаты представителей Конгресса США станет Патрик Макгенри

Фото: РИА Новости

Временным спикером Палаты представителей Конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, пишет РИА Новости со ссылкой на законодательный орган.

Как уточнили в ведомстве, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер. Занимавший ранее эту должность Кевина Маккарти назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. До этого член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти от должности.

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    Марина Совина
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