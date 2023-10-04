В России прокомментировали смещение спикера Палаты представителей США

Сенатор Пушков: раскол по вопросу Украины в США усилится с приближением выборов

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал смещение спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Он заявил, что раскол по вопросу Украины в Соединенных Штатах усилится с приближением выборов.

Сенатор отметил, что к угрозе шатдауна добавился политический кризис в Конгрессе и раскол по вопросу дальнейшего финансирования Украины.

Пушков напомнил, что конгрессмен Мэтт Гаетц, подавший прошение об отстранении Маккарти от должности, утверждает, что отправленный в отставку спикер заключил «тайную сделку» с президентом США Джо Байденом о продолжении оказания помощи Киеву после исключения этого пункта из закона о бюджете правительства Соединенных Штатов на 45 дней.

Сенатор указал, что против дальнейшего финансирования Украины выступает половина республиканцев в Конгрессе, раскол из риторической плоскости перешел в практическую и привел к острому кризису.

«Уже ясно, что с приближением выборов раскол в США по поводу Украины будет только нарастать», — заключил Пушков.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти, за его отстранение высказались 216 законодателей. Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Ранее Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования. Он также неоднократно указывал в интервью различным изданиям, что сохранит свой пост, несмотря на критику своих коллег по партии.