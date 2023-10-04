Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:46, 4 октября 2023Россия

В России прокомментировали смещение спикера Палаты представителей США

Сенатор Пушков: раскол по вопросу Украины в США усилится с приближением выборов
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал смещение спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Он заявил, что раскол по вопросу Украины в Соединенных Штатах усилится с приближением выборов.

Сенатор отметил, что к угрозе шатдауна добавился политический кризис в Конгрессе и раскол по вопросу дальнейшего финансирования Украины.

Пушков напомнил, что конгрессмен Мэтт Гаетц, подавший прошение об отстранении Маккарти от должности, утверждает, что отправленный в отставку спикер заключил «тайную сделку» с президентом США Джо Байденом о продолжении оказания помощи Киеву после исключения этого пункта из закона о бюджете правительства Соединенных Штатов на 45 дней.

Сенатор указал, что против дальнейшего финансирования Украины выступает половина республиканцев в Конгрессе, раскол из риторической плоскости перешел в практическую и привел к острому кризису.

«Уже ясно, что с приближением выборов раскол в США по поводу Украины будет только нарастать», — заключил Пушков.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти, за его отстранение высказались 216 законодателей. Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Ранее Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования. Он также неоднократно указывал в интервью различным изданиям, что сохранит свой пост, несмотря на критику своих коллег по партии.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Англии сообщили о гибели экипажа китайской атомной подлодки. Субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Британии

    Стало известно о планах Макрона встретиться с Шольцем в Германии

    Над приграничным российским регионом система ПВО сбила воздушные цели

    Раскрыта схема мошенничества в онлайн-казино

    В России прокомментировали смещение спикера Палаты представителей США

    В немецком городе отказались строить военный завод из страха перед Путиным

    Центробанк допустил сохранение жесткой денежно-кредитной политики в 2024 году

    Названа отвлекающая цель контрнаступления ВСУ

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини

    Назван временный спикер Палаты представителей США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости