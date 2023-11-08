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18:46, 8 ноября 2023Мир

США признали отсутствие средств для помощи Украине

USAID: у США нет средств для поддержки Украины, гумпомощь может прекратиться

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У США нет средств для прямой бюджетной поддержки Украины, без новых ассигнований гуманитарная помощь может полностью прекратиться. Об этом заявила помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, сообщает РИА Новости.

«Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере», — предупредила она.

Ранее правительство США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Минфина Джанет Йеллен и главы USAID Саманты Пауэр призвали Конгресс выделить новую экономическую помощь Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов.

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      Семен Александров
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