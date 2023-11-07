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17:03, 7 ноября 2023Мир

Правительство США призвало Конгресс выделить новую помощь Украине

Правительство США призвало Конгресс выделить помощь Киеву в 11,8 млрд долларов

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Правительство США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Минфина Джанет Йеллен и главы Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр призвали Конгресс выделить новую экономическую помощь Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на письмо конгрессменам.

«Если Россия сможет разрушить экономику Украины, она сможет сковать украинское государство до такой степени, что оно не сможет защитить себя на поле боя», — отметили политики в письме.

В материале издания отмечается, что адресатами письма являются спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Целью новых выделенных средств авторы письма называют покрытие текущих счетов Киева.

Ранее представители Республиканской партии в Конгрессе США предупредили, что могут отказать в помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство.

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      Максим Габриелян
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