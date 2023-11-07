Республиканцы США предупредили о возможном отказе помогать Украине

Республиканцы США предупредили демократов, что могут отказать в помощи Украины

Представители Республиканской партии в Конгрессе США предупредили, что могут отказать в помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что республиканцы Сената США опубликовали предложение по ужесточению иммиграционного законодательства, предупредив американского президента Джо Байдена, что дальнейшая помощь не будет оказываться Украине без более строгих правил предоставления убежища в США.

Это предложение было встречено резкой критикой со стороны Белого дома и представителей Демократической партии, которые призвали республиканцев «не держать финансирование Украины в заложниках внутренних разногласий».

«Мы не собираемся пытаться обезопасить другие страны и не обезопасить свою», — подчеркнул сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд.

Ранее бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что выделение дополнительной помощи Украине является предметом больших споров между демократами и республиканцами. Он отметил, что в связи с провалом украинского контрнаступление внимание мира перешло к палестино-израильскому конфликту.