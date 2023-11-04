В США рассказали о больших спорах в правительстве из-за помощи Украине

Экс-сенатор США Блэк: помощь Украине стала предметом больших споров в партиях

Выделение дополнительной помощи Украине является предметом больших споров между демократами и республиканцами. Об этом рассказал бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.

При этом, по его словам, обе политические партии выступают за оказание поддержки Израилю. Блэк отметил, что в связи с провалом украинского контрнаступление внимание мира перешло к палестино-израильскому конфликту. «Украина — это вчерашние новости», — считает он.

Однако, как подчеркнул экс-сенатор, несмотря на снижение интереса общества к украинскому конфликту, «военные ястребы» в США зарабатывают на боевых действиях, поэтому они продолжат их финансировать до полного уничтожения украинцев. Он уточнил, что пока неизвестно, какую сумму конгресс выделит на помощь Украине.

Ранее Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без упоминания Украины. На голосовании в пользу документа высказались 226 конгрессменов, против выступили 196.