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22:07, 8 ноября 2023Экономика

В США рассказали об израсходовании почти всех средств для Украины

Представитель Белого дома Кирби: США потратили 96 процентов средств для Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали почти все средства, выделенные на все направления поддержки Украины с начала специальной военной операции (СВО) России в стране. Об этом передает РИА Новости.

На брифинге с журналистами Кирби уточнил, что США потратили 96 процентов всех выделенных средств для Украины. Он уточнил, что в этот объем входит военная, экономическая, финансовая и гуманитарная помощь.

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Представитель Белого дома добавил, что в области военной поддержки США израсходовали более 90 процентов средств. По его словам, у Пентагона есть только 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для американских армейских складов.

Ранее правительство США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Минфина Джанет Йеллен и главы USAID Саманты Пауэр призвали Конгресс выделить новую экономическую помощь Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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