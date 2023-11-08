В США рассказали об израсходовании почти всех средств для Украины

Представитель Белого дома Кирби: США потратили 96 процентов средств для Украины

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали почти все средства, выделенные на все направления поддержки Украины с начала специальной военной операции (СВО) России в стране. Об этом передает РИА Новости.

На брифинге с журналистами Кирби уточнил, что США потратили 96 процентов всех выделенных средств для Украины. Он уточнил, что в этот объем входит военная, экономическая, финансовая и гуманитарная помощь.

Представитель Белого дома добавил, что в области военной поддержки США израсходовали более 90 процентов средств. По его словам, у Пентагона есть только 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для американских армейских складов.

Ранее правительство США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Минфина Джанет Йеллен и главы USAID Саманты Пауэр призвали Конгресс выделить новую экономическую помощь Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов.