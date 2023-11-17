Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: поддержка Украины приведет к распаду США

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри общества США. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет предположил, что помощь Украине приведет к распаду США и американскую экономику. По его мнению, страну ожидает «хаос гражданского неповиновения». Парламентарий добавил, что поддержка Украины способна сыграть с США злую шутку, в чем виноват «антинародный и античеловеческий режим (президента США Джо — прим. «Ленты ру») Байдена».

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине не способствует развитию американской экономике. Средства, выделенные на помощь Киеву, он призвал разбросать деньги над Соединенными Штатами.

До этого США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю. Законопроект, уже одобренный Палатой представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов.

