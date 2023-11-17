Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:28, 17 ноября 2023Россия

США предрекли распад из-за поддержки Украины

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: поддержка Украины приведет к распаду США
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри общества США. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет предположил, что помощь Украине приведет к распаду США и американскую экономику. По его мнению, страну ожидает «хаос гражданского неповиновения». Парламентарий добавил, что поддержка Украины способна сыграть с США злую шутку, в чем виноват «антинародный и античеловеческий режим (президента США Джо — прим. «Ленты ру») Байдена».

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине не способствует развитию американской экономике. Средства, выделенные на помощь Киеву, он призвал разбросать деньги над Соединенными Штатами.

До этого США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю. Законопроект, уже одобренный Палатой представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о кооперации с Китаем по теме санкций против России. О чем пытаются договориться две страны?

      В США назвали опасного противника Украины в Германии

      Более половины россиян выступили за продление новогодних выходных

      В США заявили об уничтожении ВСУ

      Стилист Рогов назвал модный тренд весны-лета 2024

      США предрекли распад из-за поддержки Украины

      Назван метод для снижения давления за одну неделю

      В Госдуме призвали оказывать помощь размышляющим об аборте женщинам

      Бивол высказался о поединке против Артура в декабре

      Девушка попыталась пройти собеседование на работу и попала в неприятную ситуацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости