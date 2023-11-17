В США назвали альтернативу помощи Украине
Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине не способствует развитию американской экономике. Об этом он написал в статье для журнала American Conservative.
Бэндоу назвал альтернативу помощи Украине и рекомендовал США разбросать деньги над страной вместо помощи Украине.
«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», — призвал экс-советник Рейгана.
Эксперт добавил, что помощь Киеву не помогает американской экономике так, как это описывают в Белом доме. Направленные Украине средства можно было бы направить на развитие более продуктивных для США сфер. По мнению Бэндоу, Вашингтону следует стремиться к завершению, а не к расширению конфликта на Украине. Специалист добавил, что властям необходимо заботиться о гражданах страны, «а не придумывать плохие оправдания для ужасных решений».
Ранее в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю. Законопроект, уже одобренный Палатой представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов.