Экс-советник Рейгана призвал США разбросать деньги над страной вместо Украины

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине не способствует развитию американской экономике. Об этом он написал в статье для журнала American Conservative.

Бэндоу назвал альтернативу помощи Украине и рекомендовал США разбросать деньги над страной вместо помощи Украине.

«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», — призвал экс-советник Рейгана.

Эксперт добавил, что помощь Киеву не помогает американской экономике так, как это описывают в Белом доме. Направленные Украине средства можно было бы направить на развитие более продуктивных для США сфер. По мнению Бэндоу, Вашингтону следует стремиться к завершению, а не к расширению конфликта на Украине. Специалист добавил, что властям необходимо заботиться о гражданах страны, «а не придумывать плохие оправдания для ужасных решений».

Ранее в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю. Законопроект, уже одобренный Палатой представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов.

