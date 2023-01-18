Назван главный торговый партнер России

ФТС назвала Китай главным торговым партнером России

Главным торговым партнерами России по итогам 2022 года стал Китай, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Товарооборот между странами вырос на 28 процентов.

На втором месте названа Турция, с которой товарооборот увеличился на 84 процента, далее идут Нидерланды (минус 0,1 процента). В первую пятерку стран по объемам торговли также попали Германия (минус 23 процента) и Белоруссия (плюс 10 процентов).

Поскольку был узаконен параллельный импорт, изменились глобальные цепочки поставок. Значимым партнером в налаживании новых маршрутов стала Турция, отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что в этом году Казахстан может обогнать Белоруссию по объемам торговли с Россией.

По итогам прошедшего года товарооборот между Россией и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов. За 2022 год Китай ввез в Россию товаров на 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8 процента больше в годовом выражении.