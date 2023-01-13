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14:06, 13 января 2023Экономика

Товарооборот России и Китая достиг рекорда в 2022 году

ГТУ КНР: товарооборот России и Китая в 2022 году вырос на 29,3%, до рекордных $190,27 млрд

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

По итогам прошедшего года товарооборот между Россией и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов. По итогам 2021 года объемы торговли выросли на 35,8 процента, составив 146,887 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За 2022 год Китай ввез в Россию товаров на 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8 процента больше в годовом выражении. Объемы поставок из России в республику увеличились на 43,4 процента, достигнув 114,149 миллиарда долларов.

За последний месяц прошлого года товарооборот двух стран сократился на три процента в годовом выражении, до 17,8 миллиарда долларов: экспорт из России в Китай составил 8,9 миллиарда долларов, а импорт из Китая — 8,808 миллиарда долларов. Аналогичная динамика была зафиксирована и в ноябре.

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Данные ГТУ показали, что по итогам года Россия стала лидером по темпам роста товарооборота с КНР, заняв долю в три процента от совокупных объемов торговли Китая с другими странами. Республика также нарастила двусторонний товарооборот с Сингапуром (на 23 процента) и Канадой (на 17 процентов).

Китай стал главным торговым партнером России после значительного спада торговли c Евросоюзом из-за ухудшения отношений на фоне начала спецоперации на Украине. Эксперты подсчитали, что товарооборот России и ЕС в июне, июле и августе 2022 года обвалился на 43 процента, в то время как с Китаем, наоборот, объемы торговли выросли на 23 процента.

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Мария Грушко
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