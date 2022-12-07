Товарооборот России и Китая достиг рекорда

Товарооборот между Россией и КНР вырос до рекордных 172,406 миллиарда долларов

С января по ноябрь товарооборот между Россией и Китая вырос на 32 процентов, до рекордных 172,406 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

За 11 месяцев КНР ввезла в Россию товаров на 67,334 миллиарда долларов. Это на 13,4 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки из России в Китай взлетели на 47,5 процента, достигнув 105,072 миллиарда долларов. В ноябре товарооборот двух стран был 18,256 миллиарда долларов. За весь 2021 год показатель был равен 146,887 миллиарда долларов.

В целом объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7 процента в годовом выражении и составил 296,1 миллиарда долларов.

Китай оказался главным торговым партнером России после значительного спада торговли c Евросоюзом. По подсчетам экспертов, торговля России с ЕС в июне, июле и августе этого года рухнула на 43 процента, а с Китаем — взлетела на 23 процента.

Но Китай не смог полностью компенсировать выпадающие объемы. Всего за этот период российский импорт упал на 24 процента в годовом выражении. «Западные санкции, очевидно, сильно бьют по российской экономике и заметно ограничивают потребительские возможности населения», — заявил руководитель Kiel Trade Indicator Винсент Стамер.