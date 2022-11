Kiel Institute for the World Economy: Китай стал главным торговым партнером России

Китай оказался главным торговым партнером России после значительного спада торговли c Евросоюзом, пишет Financial Times со ссылкой на исследование института Kiel Institute for the World Economy.

По подсчетам экспертов, торговля России с ЕС в июне, июле и августе этого года рухнула на 43 процента, а с Китаем — взлетела на 23 процента. Но экспорт из Китая не смог полностью заместить европейские поставки, отмечают они. Всего за этот период российский импорт упал на 24 процента в годовом выражении, в результате дефицит импорта стал равен 4,5 миллиарда долларов в месяц, подсчитали в Kiel.

«Западные санкции, очевидно, сильно бьют по российской экономике и заметно ограничивают потребительские возможности населения», — заявил руководитель Kiel Trade Indicator Винсент Стамер.

Товарооборот России и Китая с января по октябрь увеличился в годовом выражении на 33 процента, достигнув отметки в 153,938 миллиарда долларов. В целом же в октябре объемы торговли Китая со всем миром сократились впервые более чем за два года.