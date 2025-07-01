Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Донецку

Появились кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

Появились кадры с места атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке, где началось несколько пожаров. Их публикует ТАСС.

На опубликованной видеозаписи видно, что в центре города пылает несколько зданий. Сотрудники МЧС борются с пламенем. Как отмечает агентство со ссылкой на источник в силовых структурах, удары по Донецку наносились с применением ракет Storm Shadow.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал, что жертвой удара ВСУ стал один человек, еще двое, в том числе подросток, пострадали. Повреждены здания Центрального универмага и банка, а также торговые павильоны рынка «Сокол».

ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня.