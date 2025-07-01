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01:17, 1 июля 2025Россия

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Донецку

Появились кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Появились кадры с места атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке, где началось несколько пожаров. Их публикует ТАСС.

На опубликованной видеозаписи видно, что в центре города пылает несколько зданий. Сотрудники МЧС борются с пламенем. Как отмечает агентство со ссылкой на источник в силовых структурах, удары по Донецку наносились с применением ракет Storm Shadow.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал, что жертвой удара ВСУ стал один человек, еще двое, в том числе подросток, пострадали. Повреждены здания Центрального универмага и банка, а также торговые павильоны рынка «Сокол».

ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня.

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