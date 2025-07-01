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01:38, 1 июля 2025Экономика

Имеющие стаж на Украине увеличат пенсии

ТАСС: Имеющие стаж на Украине россияне смогут с 1 июля увеличить свои пенсии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Pixabay

Периоды работы на Украине начнут включать в стаж с 1 июля 2025 года, увеличить свои пенсии потенциально смогут около 700 тысяч россиян, сообщает агентство ТАСС.

За полный календарный год будет применяться один коэффициент. Перерасчет пенсий осуществляется только по заявлению, поэтому необходимо самостоятельно обратиться в Социальный фонд. Поскольку новый закон вступает в силу с 1 июля 2025 года, подать заявление можно было уже начиная с июня.

Закон не действует задним числом, поэтому пересчёта пенсий, которые уже выплачены, не предусмотрено. Это значит, что страховая пенсия, право на которую возникло с учетом новых правил, будет назначена с даты обращения, но не раньше 1 июля 2025 года.

Ранее юрист Юрий Капштык дал совет по повышению уровня жизни при выходе на пенсию. По его словам, в первую очередь при выходе на пенсию необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, проверить правильность начисления пенсии, не упущены ли дополнительные начисления или доплаты.

Вот это да!
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