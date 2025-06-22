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07:30, 22 июня 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам дали совет по повышению уровня жизни при выходе на пенсию

Юрист Капштык: В МФЦ пенсионеры могут узнать весь список льгот
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В первую очередь при выходе на пенсию необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, проверить правильность начисления пенсии, не упущены ли дополнительные начисления или доплаты, рассказал юрист-экономист, судебный эксперт, медиатор Юрий Капштык. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Вторым шагом эксперт назвал обращение пенсионера в органы опеки через МФЦ для того, чтобы уточнить весь список положенных льгот. Он напомнил, что это может быть социальная карта, бесплатный проезд или, к примеру, обеспечение курортно-санаторного лечения. Если у человека имеется заболевание, то по направлению соцзащиты имеется возможность воспользоваться путевкой в лечебные санатории или здравницы, указал Капштык.

«Также необходимо рассмотреть вопрос своего бюджета, куда в настоящий момент идут основные затраты, какие продукты используются более часто. Возможно даже для себя определиться с магазинами, которые регулярно проводят различного рода распродажи, акции с дополнительными скидками», — подчеркнул собеседник Ленты.ру.

Юрист обратил внимание на то, что как правило пенсионерам положено бесплатное лечение, регулярная диспансеризация и посещение участкового терапевта или профильных врачей. Выдача рецептов для получения лекарственных препаратов — это тоже один из пунктов, которые необходимо учитывать, указал он.

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