Командование ВСУ упражнениями довело мобилизованного до смерти

Пленный из ВСУ Рузгин обвинил командиров в гибели мобилизованного на учениях

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляли мобилизованного выполнять различные упражнения на плацу, которые давались ему с трудом из-за проблем со здоровьем. В итоге он умер, рассказал в беседе с РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Александр Рузгин.

«У нас умер один парень, он сколько раз обращался к медикам… А его заставляли надевать бронежилет, идти на полигон», — поделился мужчина.

Он отметил, что один раз боец не смог самостоятельно выйти на построение, и туда его вынесли сослуживцы. После построения мужчину доставили в медпункт, чтобы затем отправить в больницу, но не успели — он скончался.

Однако этот случай никак не повлиял на качество медицинского обслуживания, добавил Рузгин. По его словам, мобилизованные из лекарств получают только базовое обезболивающее, которое можно приобрести в любой аптеке.

19 июня стало известно о смерти мобилизованного мужчины на Украине — он скончался в здании военкомата.