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21:12, 19 июня 2025Бывший СССР

Мобилизованный умер в военкомате на Украине

Мобилизованный Науменко умер в военкомате в городе Стрый на западе Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: YANGHONG YU / Unsplash

Мобилизованный умер в военкомате в городе Стрый на западе Украины. Об этом сообщил Львовский областной военкомат на странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В публикации говорится, что 50-летний военнообязанный был доставлен в стены учреждения в 22:30 по московскому времени 17 июня. Примерно в 00:55 18 июня гражданин Науменко пожаловался «на жгучую боль в области сердца».

«Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла через 12 минут. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, которые были проведены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов», — заявили в военкомате.

Отдельно отмечается, что следов насильственной смерти на теле украинца не нашли, предварительная причина смерти — инфаркт.

Ранее во Львове местный житель мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам полиции и территориального центра комплектования во время проверки документов.

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