Украинец распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК

Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК и полиции

Во Львове местный житель мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во время проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного военкомата на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что военкомы совместно с полицией проводили оповещение людей мобилизационного возраста. Во время проверки документов один из местных жителей попытался сбежать.

«Когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. В результате милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз», — говорится в сообщении.

Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Луцке украинский военный заступился за парня, которого на улице пытались мобилизовать сотрудники ТЦК.