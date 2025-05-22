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00:35, 22 мая 2025Бывший СССР

Украинец распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК

Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК и полиции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во Львове местный житель мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во время проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного военкомата на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что военкомы совместно с полицией проводили оповещение людей мобилизационного возраста. Во время проверки документов один из местных жителей попытался сбежать.

«Когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. В результате милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз», — говорится в сообщении.

Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Луцке украинский военный заступился за парня, которого на улице пытались мобилизовать сотрудники ТЦК.

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