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23:47, 21 мая 2025Бывший СССР

Украинский военный заступился за мобилизованного ТЦК парня

В Луцке военный заступился за парня, которого пытались мобилизовать ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Луцке украинский военный заступился за парня, которого на улице пытались мобилизовать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Военный заметил, как сотрудники ТЦК с другой стороны дороги пытаются мобилизовать молодого человека. Военнослужащий начал видеосъемку, подбежал к группе людей и попытался отбить мобилизованного.

«Я за тебя, за таких, как вы, воюю», — сказал военный. Видео сопровождается ненормативной лексикой.

Ранее стало известно, что украинские полицейские начали задерживать мужчин младше призывного возраста и угрожать им, чтобы они добровольно подписали контракт с Вооруженными силами страны. По словам представителей пророссийского подполья, сотрудники ТЦК притворялись наркоторговцами и предлагали молодым людям заработок, после чего задерживали их вместе с полицией.

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