ТАСС: Волонтеры на Украине собирают деньги на ненужное для ВСУ оборудование

Украинские волонтеры часто собирают деньги, чтобы приобрести что-то для передовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), но в итоге покупают бесполезное оборудование в тыл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Появились данные о том, что украинские волонтеры под видом сбора средств для подразделений ВСУ в Сумской области закупают дорогостоящее оборудование для тыловых подразделений», — говорится в материале.

Как пояснил собеседник агентства, сбор средств проводился на беспилотники для подразделений на сумском направлении. Однако в дальнейшем волонтеры объявили, что собрать необходимую сумму не удалось, и подразделение было уничтожено. В итоге на собранные деньги приобрели дорогостоящий дрон и отправили его в тыловую бригаду, где он по факту не будет использован.

Ранее дипломат Юлия Жданова заявила, что оружие с Украины попадает к террористам и преступным группировкам в Африке и Латинской Америке, а также на Ближний Восток.