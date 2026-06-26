Глава МИД Польши предложил необычный ответ на скандальный жест Зеленского

Сикорский: Аэропорт Жешува следовало назвать в честь жертв УПА

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил необычный ответ на скандальный жест президента Украины Владимира Зеленского с присвоением одному из подразделений украинской армии имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом он рассказал в эфире телеканала TVN.

По его словам, в ответ на это следовало переименовать аэропорт Жешува, через который на Украину отправляется более 90 процентов западной военной помощи.

«Если бы президент [Польши Кароль] Навроцкий спросил меня, я бы ему посоветовал кое-что другое. Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом "имени жертв УПА"», — сказал министр.

Ранее Сикорский сообщил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом. До этого с заявлением об отказе от украинского ордена Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский.