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22:32, 26 июня 2026Мир

Глава МИД Польши предложил необычный ответ на скандальный жест Зеленского

Сикорский: Аэропорт Жешува следовало назвать в честь жертв УПА
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил необычный ответ на скандальный жест президента Украины Владимира Зеленского с присвоением одному из подразделений украинской армии имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом он рассказал в эфире телеканала TVN.

По его словам, в ответ на это следовало переименовать аэропорт Жешува, через который на Украину отправляется более 90 процентов западной военной помощи.

«Если бы президент [Польши Кароль] Навроцкий спросил меня, я бы ему посоветовал кое-что другое. Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом "имени жертв УПА"», — сказал министр.

Ранее Сикорский сообщил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом. До этого с заявлением об отказе от украинского ордена Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский.

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