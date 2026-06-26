На Западе рассказали о «худшем сценарии» для ВСУ в Константиновке

Le Monde: Позиции ВСУ в Константиновке продолжают ухудшаться

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) становится все хуже. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники в украинской армии.

Сообщается, что на Украине считают, что ситуация в этом районе развивается по «худшему сценарию» из-за серьезной угрозы для логистики. Как указывает издание, положение осложняется усталостью украинских военных, особенно пехотинцев.

Также отмечается, что наибольшую опасность, по мнению ВСУ, представляют управляемые авиационные бомбы, поскольку их невозможно перехватить.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о «настоящем аде» для ВСУ в Константиновке. По его словам, украинское несет крупные потери, а все попытки переломить ход боевых действий приводят к катастрофам.