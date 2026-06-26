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21:15, 26 июня 2026Бывший СССР

Положение ВСУ в Константиновке описали словами «настоящий ад»

Матвийчук заявил о критической ситуации для ВСУ в Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Обстановка в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) для украинских формирований становится все более критической в свете провальных попыток контратак. Об этом в комментарии aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Согласно его информации, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет крупные потери, а все попытки переломить ход боевых действий приводят к катастрофам.

«Там страшное творится для ВСУ. Настоящий ад. Они пытались несколько раз прорваться, но эти прорывы принесли им только огромные потери», — высказался эксперт. Он также отметил, что из-за многочисленных неудач фиксируется тенденция к добровольной сдаче в плен.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. Кроме того, украинские войска лишились более 130 единиц оружия и военной техники, добавили в российском оборонном ведомстве.

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