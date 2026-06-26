Появились новые подробности о боях в одном из городов ДНР

Минобороны: За неделю ВС России взяли под контроль 763 здания в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 20-го по 26-е июня освобождено от украинских боевиков 763 здания. Уничтожено более 560 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Помимо того, украинские войска лишились более 130 единиц оружия и военной техники, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, в Донецкой Народной Республике почти взят под контроль один из ключевых городов Донбасса — Константиновка.