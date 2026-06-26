СК задержал начальника управления Минпромторга

ТАСС: Задержан начальника управления Минпромторга Цупрун

Следственный комитет РФ задержал начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Валентина Цупруна. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновника подозревают в коррупции. Он был задержан на рабочем месте.

В ведомстве подтвердили факт задержания. Там подчеркнули, что Минпромторг ведет политику нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям и оказывает активное содействие следственным органам.

В ноябре 2025 года был задержан директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Министерства промышленности и торговли России Михаил Кузнецов. Ему было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).