16:19, 10 ноября 2025

Директор департамента Минпромторга России попал в СИЗО

Суд арестовал главу департамента Минпромторга РФ Кузнецова по делу о взятке
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Басманный районный суда Москвы арестовал директор департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник попал в СИЗО на два месяца по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Другие подробности по делу не раскрываются.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

    Все новости