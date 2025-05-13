Дело о превышении полномочий возбудили на главу минпромторга российского региона

В Новосибирской области возбудили дело в отношении главы минпромторга Гончарова

В Новосибирской области возбудили дело в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрея Гончарова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Дело расследуется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года министр уменьшил количества товаров, которые должны были поставить по госконтракту, и незаконно произвел оплату на сумму в 95 миллионов рублей обществу с ограниченной ответственностью. Руководитель ООО стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла хищение бюджетных средств по госпрограмме развития транспортной системы.