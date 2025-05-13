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09:01, 13 мая 2025Силовые структуры

Дело о превышении полномочий возбудили на главу минпромторга российского региона

В Новосибирской области возбудили дело в отношении главы минпромторга Гончарова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирской области возбудили дело в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрея Гончарова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Дело расследуется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года министр уменьшил количества товаров, которые должны были поставить по госконтракту, и незаконно произвел оплату на сумму в 95 миллионов рублей обществу с ограниченной ответственностью. Руководитель ООО стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла хищение бюджетных средств по госпрограмме развития транспортной системы.

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