ФСБ раскрыла хищение бюджетных средств по госпрограмме развития транспортной системы

ФСБ: Сотрудник СКЖД стал фигурантом дела о хищении средств госпрограммы

В отношении руководящего сотрудника Северо-Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело о превышении полномочий за хищения бюджетных средств, выделенных на госпрограмму «Развитие транспортной системы России». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый подписывал фиктивные акты по проведению строительно-монтажных работ и поставке оборудования на объекте «Автоматическая блокировка на участке Морозовская — Цимлянская» в рамках инвестпроекта о восстановлении железнодорожного участка.

Должностное преступление было выявлено оперативниками ростовского УФСБ, на основании этих материалов следователь линейного управления МВД на транспорте начал расследование по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Размер ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.