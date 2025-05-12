В российском регионе задержали министра транспорта и дорожного хозяйства

Shot: В Бурятии задержан министр транспорта и дорожного хозяйства региона Гоге

В Бурятии задержан министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гоге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас силовики проводят обыски в министерстве. Чиновника подозревают в подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Предположительно, речь идет о связи Гоге с ранее арестованными руководителями компаний, освоившими подряды на ремонт дорог в Улан-Удэ на 2,6 миллиарда рублей.

В апреле в Москве был задержан бывший министр образования Пензенской области Алексей Комаров. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. По версии следствия, экс-чиновник получил вознаграждение в размере 16 миллионов рублей за продвижение интересов определенной коммерческой структуры.