В Москве задержали экс-министра образования Пензенской области Комарова

Бывший министр образования Пензенской области Алексей Комаров задержан в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что его подозревают в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

По версии следствия, экс-чиновник получил вознаграждение в размере 16 миллионов рублей за продвижение интересов определенной коммерческой структуры. Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики провели обыск в управляющей компании (УК) самого большого жилого дома России — ООО «Интерус». Обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела по статье 327 УК РФ («Подделка документов»).