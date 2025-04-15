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22:47, 15 апреля 2025Силовые структуры

В Москве задержали экс-министра образования Пензенской области

В Москве задержали экс-министра образования Пензенской области Комарова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Бывший министр образования Пензенской области Алексей Комаров задержан в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что его подозревают в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

По версии следствия, экс-чиновник получил вознаграждение в размере 16 миллионов рублей за продвижение интересов определенной коммерческой структуры. Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики провели обыск в управляющей компании (УК) самого большого жилого дома России — ООО «Интерус». Обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела по статье 327 УК РФ («Подделка документов»).

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