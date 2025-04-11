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18:00, 11 апреля 2025Силовые структуры

Силовики провели обыск в управляющей компании самого большого дома России

В Петербурге прошел обыск в офисе УК самого большого дома в России — «Интерус»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге силовики провели обыск в управляющей компании (УК) самого большого жилого дома России — ООО «Интерус». Об этом сообщает «Фонтанка.ру»

По данным издания, речь идет о УК, которая обслуживает дом №10, расположенный на Плесецкой улице. Обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела по статье 327 УК РФ («Подделка документов»). Дело было возбуждено в конце 2024 года из-за фальсификации бюллетеней протокола общего собрания собственников дома.

По информации URA.RU, в результате правоохранители обнаружили и изъяли многочисленные бюллетени с признаками подделки — подписями несовершеннолетних жильцов и собственников квартир, которые фактически проживают в других регионах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнего, 47-летнего и 39-летнего аферистов за мошенничество с продажей квартиры.

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