Трое россиян задержаны за продажу чужой квартиры

В Петербурге задержали трех аферистов, продавших чужую квартиру

В Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнего, 47-летнего и 39-летнего аферистов за мошенничество с продажей квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в мае 2017 года фигуранты внесли в договор купли-продажи ложные данные и продали квартиру 26-летнего мужчины за 3,9 миллиона рублей. Однако собственник не планировал продавать недвижимость и не знал, что за его спиной совершается сделка.

Трое россиян обвиняются по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Во время обысков у них изъяли документы, телефоны и деньги.

Ранее сообщалось, что в Казани суд рассмотрит дело в отношении 37-летнего жителя села Большие Ключи Зеленодольского района и 44-летнего жителя деревни Куюки Пестречинского района, обманом продавших квартиру друга, который находился в колонии.