Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 15 февраля 2025Силовые структуры

Трое россиян задержаны за продажу чужой квартиры

В Петербурге задержали трех аферистов, продавших чужую квартиру
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнего, 47-летнего и 39-летнего аферистов за мошенничество с продажей квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в мае 2017 года фигуранты внесли в договор купли-продажи ложные данные и продали квартиру 26-летнего мужчины за 3,9 миллиона рублей. Однако собственник не планировал продавать недвижимость и не знал, что за его спиной совершается сделка.

Трое россиян обвиняются по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Во время обысков у них изъяли документы, телефоны и деньги.

Ранее сообщалось, что в Казани суд рассмотрит дело в отношении 37-летнего жителя села Большие Ключи Зеленодольского района и 44-летнего жителя деревни Куюки Пестречинского района, обманом продавших квартиру друга, который находился в колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии начались президентские выборы

      Каллас испугалась конфликта с США после слов Вэнса о Европе

      Жительница Петербурга оставила негативный отзыв и столкнулась с угрозами и преследованием

      Роднина оценила однополые пары в фигурном катании

      Трое россиян задержаны за продажу чужой квартиры

      Стало известно о последствиях землетрясения в российском регионе

      В России заявили о снижении отпускных цен на красную икру

      Следователи возбудили дело из-за атаки дрона на частный дом в Курской области

      Врач высказался о возможности употребления алкоголя после инфаркта

      Россиянин похитил школьницу из припаркованной машины ее родителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше