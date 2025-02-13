Двое россиян обманом продали квартиру находившегося в колонии друга

В Казани двое мужчин продали квартиру друга, пока тот был в колонии

В Казани суд рассмотрит дело в отношении 37-летнего жителя села Большие Ключи Зеленодольского района и 44-летнего жителя деревни Куюки Пестречинского района, обманом продавших квартиру друга, который находился в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, обвиняемые с соучастниками решили похитить квартиру знакомого, пока тот отбывал срок в местах лишения свободы. Один из них исполнял роль риелтора, а второй — собственника квартиры. Еще один неустановленный сообщник разместил объявление о продаже недвижимости и изготовил поддельный паспорт на имя потерпевшего. Затем злоумышленники продали жилье за 2,4 миллиона рублей.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ

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