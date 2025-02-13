Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 13 февраля 2025Силовые структуры

Двое россиян обманом продали квартиру находившегося в колонии друга

В Казани двое мужчин продали квартиру друга, пока тот был в колонии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Казани суд рассмотрит дело в отношении 37-летнего жителя села Большие Ключи Зеленодольского района и 44-летнего жителя деревни Куюки Пестречинского района, обманом продавших квартиру друга, который находился в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, обвиняемые с соучастниками решили похитить квартиру знакомого, пока тот отбывал срок в местах лишения свободы. Один из них исполнял роль риелтора, а второй — собственника квартиры. Еще один неустановленный сообщник разместил объявление о продаже недвижимости и изготовил поддельный паспорт на имя потерпевшего. Затем злоумышленники продали жилье за 2,4 миллиона рублей.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 61-летнего лжесотрудника спецслужбы, обманувшего предпринимательницу на 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?

      «Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства

      Маск обвинил крупное международное информагентство в обмане

      В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

      Сын политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции

      В Кремле ответили на вопрос о конкретных мерах по урегулированию конфликта на Украине

      В российском городе на мальчика в подъезде дома упала железная дверь

      Песков прокомментировал возможность посещения Трампом Дня Победы

      В МИД санкции Зеленского против Порошенко объяснили жабагадюкингом

      Просрочка по кредитам в России выросла в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше