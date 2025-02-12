Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

В Петербурге задержали афериста, обманувшего женщину на 15 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге задержали 61-летнего лжесотрудника спецслужбы, обманувшего предпринимательницу на 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина и рассказала, что аферист выманил у нее миллионы рублей под предлогом их инвестирования в высокодоходный проект. Предложение о вложении денег ей поступило от нового знакомого. Он представился высокопоставленным сотрудником спецслужбы в звании генерала и помимо обещаний сверхприбыли гарантировал помощь в урегулировании любых вопросов благодаря своим связям. Однако, когда россиянка передала ему деньги, мошенник исчез.

Полицейские задержали лжеправоохранителя в Москве. Он жил в хостеле и работал бригадиром на хладокомбинате. Выяснилось, что обманутая предпринимательница — далеко не единственная жертва псевдосиловика. Ранее он обманул сожительницу, уговорив продать квартиру в Ленинградской области. Аферист забрал вырученные деньги, пообещав подруге купить элитную недвижимость. Они жили вместе три года, но после получения наличных мужчина перестал выходить с ней на связь. Бывшая сожительница так и не поверила полицейским, что жила с аферистом. Она отказалась писать заявление на него.

Ранее российская актриса Елена Цорн лишилась квартиры в центре Москвы, попавшись на уловки мошенников.