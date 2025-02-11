Российская актриса лишилась квартиры в центре Москвы из-за мошенников

Актриса Елена Цорн лишилась квартиры в Москве за 50 млн рублей из-за мошенников

Российская актриса Елена Цорн лишилась квартиры в центре Москвы, попавшись на уловки мошенников. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В сентябре 82-летней артистке позвонили неизвестные. В течение двух недель аферисты убеждали ее переписать свою квартиру площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице и предложили оформить договор временной ренты.

В результате Цорн согласилась подписать документы на 14 миллионов рублей при том, что стоимость объекта составляет 50 миллионов. После этого к ней приехал курьер и забрал 180 тысяч рублей в качестве комиссии за договор. Только через несколько месяцев актриса поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее 72-летняя жительница Магадана продала две квартиры и лишилась 17 миллионов рублей после телефонного разговора с мошенниками. Неизвестные позвонили ей с предложением заменить счетчик.