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19:08, 7 февраля 2025Экономика

Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

Магаданка продала две квартиры и лишилась 17 миллионов рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Магадана продала две квартиры и лишилась миллионов рублей, поговорив с мошенниками. Внимание на инцидент обратили в пресс-службе МВД по региону.

В декабре 2024 года 72-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Энергосбыта», и сообщил о том, что ей необходимо заменить счетчик. В тот же день россиянке пришел смс-код, который якобы нужен был для регистрации в электронной очереди. Его магаданка назвала собеседнику.

В тот же день пенсионерка получила еще одно сообщение: «Подписание генеральной доверенности зарегистрировано успешно. Если Вы этого не делали, свяжитесь с Роскомнадзором по номеру горячей линии». Женщина позвонила по указанному номеру, но никто не ответил, однако через короткое время через мессенджер с ней связалась лжесотрудница Роскомнадзора.

Собеседница заявила, что на имя россиянки оформлена генеральная доверенность, и теперь некий гражданин недружественной страны может распоряжаться всеми ее сбережениями и имуществом. Вскоре после этого магаданке позвонил фейковый представитель Центрального банка, который предложил женщине аннулировать доверенность, продав жилье и переведя деньги на «безопасный счет». Испугавшись потери имущества, пенсионерка сначала избавилась от квартиры в Анапе за 10,3 миллиона рублей, а затем в Магадане — еще за семь миллионов рублей. Все вырученные со сделок деньги она отправила по указанным счетам. Сразу после этого аферисты удалили все переписки и перестали выходить на связь. Тогда россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В отношении мошенников возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в феврале стало известно, что под влиянием аферистов жительница Сестрорецка продала квартиру и машину.

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