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17:51, 5 февраля 2025Экономика

Пожилая россиянка поверила мошенникам и лишилась машины и квартиры

Сестроречанка лишилась квартиры, машины и более 11 млн рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

65-летняя жительница Сестрорецка Ленинградской области поверила мошенникам и осталась без машины, квартиры и сбережений. Внимание на инцидент обратили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В конце января жительнице дома 34 на Грибной улице позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных силовых структур. Они убедили женщину, что некие злоумышленники пытаются похитить ее накопления. Для «спасения» средств сестроречанку призвали передать их курьеру. Так женщина лишилась 475 тысяч рублей. На следующий день, следуя указаниям собеседников, россиянка продала свой автомобиль Kia Soul за 750 тысяч рублей, после чего перевела все полученные деньги курьеру. Однако мошенники не остановились и на этом: менее чем через неделю женщина избавилась от квартиры, расположенной в доме 69 на Садовой улице. Вырученные со сделки 10 миллионов рублей она также передала курьеру. Общую сумму ущерба, нанесенного пострадавшей, оценили более чем в 11,2 миллиона рублей. По факту мошенничества по части 4 статьи статьи 159 УК РФ возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в этот же день сообщалось, что жертвой мошенников стал 61-летний житель Невинномысска. Из-за аферистов он лишился квартиры и более 4,7 миллиона рублей.

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