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17:03, 5 февраля 2025Экономика

Россиянин поговорил с мошенниками и остался без квартиры и сбережений

Житель Невинномысска лишился квартиры и 4,7 миллиона рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Невинномысска Ставропольского края поговорил с мошенниками и остался без квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

С 61-летним мужчиной связался неизвестный, который представился курьером почты. Он сообщил о поступлении письма и предложил получить электронный талон и назвать код из СМС, чтобы забрать отправление. Россиянин выполнил просьбу, однако затем ему пришло уведомление о несанкционированном входе в его личный кабинет на портале госуслуг и необходимости перезвонить по указанному номеру.

В дальнейшем мужчину несколько раз переключали на различных собеседников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и службы финансового мониторинга. Желая «защитить» россиянина от мошенников, которые получили доступ к его личному кабинету на портале госуслуг, они убедили его перевести все сбережения на «безопасный счет». Однако аферисты на этом не остановились: через некоторое время аферисты привлекли мужчину к «операции» по поимке злоумышленников, которые якобы собираются продать его квартиру. В результате житель Невинномысска сам продал свое жилье, а вырученные со сделки деньги также отправил на «безопасный счет» — его заверили, что вскоре все вернут.

Россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию лишь спустя время после случившегося. Общая сумма нанесенного ему ущерба составила более 4,7 миллиона рублей. По факту мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в феврале стало известно, что 75-летняя омичка, решив сэкономить на оплате сотовой связи, лишилась квартиры.

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