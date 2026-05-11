20:46, 11 мая 2026Россия

В России отреагировали на санкции ЕС против детских лагерей

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов назвал введение санкций Евросоюза в отношении детских лагерей проявлением бессилия. Его слова передает РИА Новости.

«Санкционные меры давно не удивляют россиян. Их введение в отношении детских центров можно рассматривать как проявление бессилия Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что всероссийские детские центры помогают формировать у детей традиционные ценности.

Ранее стало известно, что под новые санкции Евросоюза (ЕС) попали Нахимовское военно-морское училище и детский лагерь «Орленок». В санкционный список внесли также Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории.

