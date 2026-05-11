21:00, 11 мая 2026Мир

Трамп заявил о возможности возобновить операцию «Проект Свобода»

Fox News: Трамп рассматривает возможность возобновить операцию «Проект Свобода»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление операции «Проект Свобода» при расширенной роли военных. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления операции "Проект Свобода". На этот раз, по его словам, сопровождение судов через Ормузский пролив будет лишь небольшой частью более масштабной военной операции», — заявили ведущие после разговора с американским лидером.

Трамп, по их словам, заявил, что США имеют хорошие позиции в переговорном процессе с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что шансы сохранения прекращения огня между США и Ираном составляют один процент. По его словам, перемирие находится «на аппарате жизнеобеспечения».

