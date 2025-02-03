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11:51, 3 февраля 2025Экономика

Российская пенсионерка решила сэкономить на сотовой связи и лишилась жилья

Жительница Омска согласилась на скидку от мобильного оператора и лишилась жилья
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

75-летняя жительница Омска, решив сэкономить на оплате сотовой связи, лишилась жилья. Подробности случившегося приводит пресс-служба местного управления МВД.

Диалог с аферистами длился больше полугода. Первый звонок в мошеннической цепочке поступил от «мобильного оператора». Пенсионерке предложили большую скидку на услуги связи, на что женщина поспешно согласилась и поделилась личными данными. Однако уже второй звонок раздался из правоохранительных органов. Жительницу Омска уведомили, что, разгласив персональные сведения злоумышленникам, она открыла доступ к своим счетам. Теперь же для защиты денежных средств «силовики» рекомендовали ей перевести накопления на «безопасный счет». Не поняв, что за маской следователей вновь скрывались преступники, женщина последовала указаниям и направила 755 тысяч рублей банковских сбережений на незнакомые реквизиты.

После одной успешной аферы злоумышленники решили взяться и за жилье пенсионерки. Под натиском мошенников женщина продала свою двухкомнатную квартиру — махинаторы заверили россиянку, что она сможет в любой момент признать сделку недействительной. За квартиру ей удалось выручить 3,3 миллиона рублей — эти средства она двумя частями передала приехавшему курьеру. Только в середине января, обратившись к риелтору, пенсионерку обнаружила, что расторгнуть договор невозможно. Омичка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Больший урон от аферистов понесла пожилая жительница Севастополя. Поверив, что она помогает следствию в поимке преступников, пенсионерка продала две свои квартиры и перевела им 13,4 миллиона рублей.

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