В Крыму аферисты выманили у пенсионерки две квартиры и больше десятка миллионов рублей

Жительница Севастополя потеряла две квартиры и 13 млн рублей, поверив аферистам

Пожилая жительница Севастополя, поверив мошенникам, потеряла две квартиры и больше десятка миллионов рублей. О ситуации пишет пресс-служба местного управления МВД.

Аферисты установили с жертвой контакт в ноябре прошлого года. В разговоре они представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали 75-летнюю крымчанку помочь следствию в поимке преступников. «Операция» в течение нескольких месяцев проводилась под грифом «секретно». За это время пенсионерка по указке лжесиловиков продала две свои квартиры. Выручку от сделки в несколько транзакций женщина послушно перевела на продиктованные мошенниками реквизиты. За еще одной частью денег аферисты отправили курьера.

Обман вскрылся, когда о продаже недвижимости узнал сын пенсионерки. Пострадавшая обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 13,4 миллиона рублей.

Ранее на уловку мошенников клюнула 68-летняя жительница Казани. Подставные сотрудники Центробанка под предлогом обновления медицинского полиса выманили у пенсионерки квартиру и более 7,5 миллиона рублей.