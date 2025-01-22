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22:37, 22 января 2025Экономика

Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

68-летняя казанка лишилась квартиры и более 7,5 миллиона рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Пожилая жительница Казани поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В октябре 2024 года 68-летней женщине позвонил человек, представившийся сотрудником Центрального банка России, и под предлогом оформления нового медицинского полиса получил доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». Затем неизвестный сообщил женщине о попытке оформления на ее имя кредита. Испуганная пенсионерка перевела на «безопасный счет» все свои сбережения — 400 тысяч рублей, взяла кредит на 350 тысяч рублей и продала квартиру, выручив 6,6 миллиона рублей, которые также отправила злоумышленникам. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения этих действий женщина не полностью осознавала их значение. Прокуратура Советского района Казани подала иски в суд о признании недействительными кредитного договора и договора купли-продажи квартиры. Иски находятся на рассмотрении в суде.

Накануне стало известно, что жительница Хабаровска купила квартиру в подмосковных Химках и лишилась жилья после того, как суд признал сделку недействительной. Теперь ей приходится выплачивать ипотеку за недвижимость, которая ей не принадлежит, и жить на съемной квартире.

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