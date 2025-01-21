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11:36, 21 января 2025Экономика

Россиянка захотела купить квартиру и лишилась жилья из-за властей

Россиянка захотела купить квартиру в Химках и лишилась жилья из-за властей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Хабаровска купила квартиру в Химках и лишилась жилья после того, как суд признал сделку недействительной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянка захотела переехать ближе к Москве и приобрела квартиру в подмосковном городе за пять миллионов рублей. Ради покупки ей пришлось продать недвижимость в Хабаровске и оформить ипотеку. Однако спустя два месяца после завершения сделки администрация Химок обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.

Выяснилось, что прежде собственницей квартиры являлась пожилая женщина, которой не стало в 2019 году. У нее не было родственников, но в 2020 неизвестный продал жилье от имени прежней владелицы. Собственник менялся дважды до того, как квартиру купила нынешняя владелица.

Суд первой инстанции отклонил иск администрации, после чего власти обратились в кассационный суд, который встал на сторону истца. Теперь россиянка вынуждена жить в съемной квартире и выплачивать ипотеку за жилье, которое ей не принадлежит.

Ранее жительница Свердловской области продала квартиру и перевела деньги мошенникам.

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