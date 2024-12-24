Россиянка заложила одну квартиру и продала другую ради аферистов

Жительница Качканара заложила одну квартиру и продала другую по указке «ФСБ»

59-летняя жительница Свердловской области осталась без жилья, последовав указаниям аферистов. О ситуации пишет «Новый Качканар».

Первым звеном в мошеннической цепочке стал звонок в мессенджере якобы с места работы качканарки. Аферист от имени руководства предупредил женщину, что с ней хотят поговорить в ФСБ. Следующий звонок поступил от подставного силовика, причем с того же аккаунта в мессенджере. По его словам, россиянка, будучи клиентом негосударственного пенсионного фонда, стала жертвой мошенников. Женщине сообщили, что на нее взяли три кредита, один из которых оформлялся под залог имущества. Спасти законные средства, как рассказал лжесиловик, можно, взяв кредит самой. Причем такой заем должен быть оформлен под залог квартиры. Кроме того, в дело пошла и кредитная карта, которая к тому времени уже имелась у горожанки. Лежавшие на счете 130 тысяч рублей вместе со всеми заемными средствами были переведены на «безопасный» счет. На всех этапах россиянку сопровождал «представитель финансового мониторинга».

Позднее мошенники отказались от прежней затеи и убедили женщину аннулировать кредит под залог квартиры, вместо него оформив ипотечный кредит. Получив одобрение от банка, она вновь направила все полученные средства на реквизиты собеседников. Кроме того, по указке «ФСБ» она продала квартиру — выручку в размере 1,3 миллиона рублей она отдала махинаторам.

Аферисты продолжили тянуть из жертвы деньги и уговорили ее оформить очередной кредит. Однако служащие банка заподозрили неладное и вызвали полицию. Правоохранителям понадобилось время, чтобы объяснить качканарке, что она стала жертвой аферистов. Осознание пришло к женщине, когда преступники признались в содеянном. «Мы мошенники, без обид!» — заявили они по телефону и бросили трубку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на удочку мошенников попался житель Сахалина. Он наткнулся на аферистов, пытаясь произвести перерасчет пенсии на портале «Госуслуги».