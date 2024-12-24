Россиянин захотел сделать перерасчет пенсии и потерял квартиру

Сахалинец расстался с жильем и 7,5 млн руб., попавшись на уловку аферистов

62-летний житель Сахалина расстался с жильем и накоплениями, связавшись с мошенниками. В чем заключалась обманная схема, передает пресс-служба местного управления МВД.

Россиянин собирался произвести перерасчет пенсии на портале «Госуслуги», но наткнулся на аферистов. Махинаторы убедили мужчину продиктовать секретный код, присланный ему по СМС, благодаря чему получили доступ к его персональным данным на государственном сервисе. В дальнейшем мошенники настоятельно посоветовали пострадавшему фиктивно продать квартиру — якобы сделка помогла бы защитить его сбережения. В итоге сахалинец нашел покупателя, а вырученные от продажи деньги, по инструкции собеседника, перевел на «безопасный» счет. Общий размер ущерба составил почти 7,5 миллиона рублей.

Другая горожанка 1961 года рождения также попалась на уловку мошенников. Аферисты от имени ее бывшего руководителя предупредили, что с женщиной свяжется сотрудник ФСБ. Затем подставной силовик заявил, что на ее средства посягнули злоумышленники. Спасти их, по его словам, можно, переведя их самой на «безопасные» счета. Таким образом, 400 тысяч рублей оказались на реквизитах аферистов.

В то же время жительница местного села Рыбацкое, поверив, что с ней говорит сотрудник «Энергосбыта», решила записаться в электронную очередь якобы на опломбирование счетчика. По инструкции лжекоммунальщика она включила демонстрацию экрана мобильного телефона и во время разговора с аферистом открыла приложение банка. Доверчивость обошлась сельчанке в 625 тысяч рублей. Тот же сценарий мошенники использовали и против другой сахалинки — она лишилась 280 тысяч рублей.

Ранее в сети преступников попался молодой барнаулец. Согласившись поменять прибор учета, он потерял больше 700 тысяч рублей и взял кредит.